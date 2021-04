Ein gestohlenes Handy löste am Dienstagfrüh (27.04.2021) einen Polizeieinsatz im Bamberger Stadtteil Wunderburg aus. Ein Ehepaar war in seiner Wohnung mit einem flüchtigen Bekannten in Streit geraten. Wie die Polizei Bamberg-Stadt mitteilte, waren die Beteiligten betrunken.

Grund für den Streit war, dass das Handy des Besuchers plötzlich weg war. Als die Beamten schließlich eintrafen, entdeckten sie das Mobilgerät bei der 63-jährigen Wohnungsinhaberin. Der Bekannte bekam das Handy wieder ausgehändigt - die 63-Jährige musste mit auf die Polizeiwache.

Da die Polizisten davon ausgingen, dass die Frau betrunken in ihrer Wohnung randalieren würde, verbrachte sie die Nacht in einer Ausnüchterungszelle. Sie erhält außerdem eine Anzeige wegen Diebstahls.

