An einer Ampel in Bamberg kam es am Dienstagvormittag (31. August 2021) zu einem Streit unter Autofahrern. Laut Bericht der Polizei Bamberg-Stadt war eine 45-Jährige von der Weide in Richtung Mußstraße unterwegs gewesen und hatte sich offenbar am Tempo ihres Vordermanns gestört.

Weil ihr der 55-Jährige vor ihr in der Tempo-10-Zone und der anschließenden Tempo-30-Zone zu langsam war, wollte sie ihn überholen. Das gefiel wiederum dem Autofahrer nicht und er begann in Schlangenlinien zu fahren, damit sie nicht an ihm vorbeikam.

Weil er ihr zu langsam fuhr: Frau will Autofahrer konfrontieren - der schlägt zu

An der Europabrücke mussten beide an einer roten Ampel stehen bleiben. Die 45-Jährige und ihr Begleiter stiegen aus dem Auto aus und schlugen mehrfach gegen die Fahrer- und Beifahrertür des 55-Jährigen und beleidigten ihn. Der Mann stieg daraufhin ebenfalls aus und schlug sowohl der Frau, als auch ihrem Begleiter ins Gesicht. Beide erlitten leichte Verletzungen.

Die Bamberger Polizei sucht nun Zeugen zu dem Vorfall. Wer etwas beobachten konnte, kann sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 melden.

Vorschaubild: © fpic/Adobe Stock (Symbolbild)