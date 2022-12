Bamberg: Streit nach Disko-Besuch eskaliert - 22-Jähriger kracht durch Ladentür in Geschäft

In der Bamberger Franz-Ludwig-Straße ist es am Samstagmorgen (24. Dezember 2022) in einer Diskothek zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 22-Jährigen und einer unbekannten Personengruppe gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet, setzte sich der Konflikt außerhalb des Tanzlokals fort: Beim Verlassen der Disko verfolgte die Gruppe den 22-Jährigen, der in Richtung Maximiliansplatz unterwegs war.

Bamberg: Unbekannte schubsen 22-Jährigen gegen Ladentür - junger Mann fällt in Geschäft

Die Gruppe ging den jungen Mann körperlich an und schubsten ihn gegen die Eingangstür einer Parfümerie. Daraufhin zerbrach die Tür - und der Geschädigte fiel in den Laden.

"Anschließend flüchteten die Täter in mehrere Richtungen", heißt es vonseiten der Polizei. Der 22-Jährige zog sich bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen zu.