Zu einer Schlägerei in einer Tankstelle ist es am Donnerstagabend (12. Januar 2023) im Bamberger Norden gekommen. Wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet, gerieten zwei Männer zunächst in einen Streit miteinander - dieser mündete letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung.

Die Männer schlugen sich gegenseitig, dabei zog sich einer der Beteiligten eine leichte Verletzung zu. Der Verletzte (25) und sein Kontrahent müssen sich nun müssen strafrechtlich wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

Vorschaubild: © Dan Burton / unsplash.com