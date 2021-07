Am Dienstag (6. Juli) gegen 16.35 Uhr ist es in der Augustenstraße in Bamberg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern gekommen, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mitteilte.

Ein 67-jähriger Mann ging auf einen 20-jährigen Autofahrer zu und sprach diesen auf sein Verhalten im Straßenverkehr an. Weil der junge Mann den anderen nicht verstanden hatte, stieg er aus seinem Wagen aus. Der 67-Jährige sprühte ihm daraufhin mit Pfefferspray ins Gesicht. Der junge Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Das Pfefferspray konnte von der Polizei sichergestellt werden. Der 67-Jährige muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.