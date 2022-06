Bamberg vor 1 Stunde

Schlägerei

Bamberg: Streit eskaliert und es fliegen Fäuste - Angreifer hatte 1,82 Promille

Infolge einer Streitigkeit zwischen zwei Männern am Mittwoch (22.06.2022) in einem Wohnanwesen in Bamberg, schlug ein 42-Jähriger auf seinen Gegner mit den Fäusten ein.