Bamberg vor 15 Minuten

Versuchter Totschlag

Bamberg: Stiefvater geht mit Küchenbeil auf Familie los

In Bamberg ging ein Stiefvater am späten Dienstagabend auf seine Familie mit einem Küchenbeil los. Zuvor hatte es einen heftigen Streit gegeben. Der Sohn konnte den wütenden Mann in Schach halten, und die Polizei nahm den 58-Jährigen fest.