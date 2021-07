Statt Kirchweihen in Bamberg: Die Marktkaufleute und Schausteller haben gemeinsam mit der Stadt Bamberg und den Bürgervereinen intensiv nach Möglichkeiten gesucht, um zu den Terminen der Distriktskirchweihen dennoch ein Angebot machen zu können, wie die Stadt Bamberg mitteilt.

Möglich wird dies durch die Erteilung entsprechender Sondernutzungserlaubnisse. Angepasst an die geltenden Corona-Regelungen ist so der Betrieb von kleinen Fahrgeschäften und Lebensmittelbuden in begrenzter Anzahl erlaubt.

Statt Kerwas in Bamberg: Hier gibt es 2021 Fahrgeschäfte und Läden

An folgenden Orten sind Verkaufswägen und Fahrgeschäfte in Bamberg genehmigt:

Wunderburg : 16.07.2021 bis 19.07.2021

: 16.07.2021 bis 19.07.2021 Gartenstadt : 30.07.2021 bis 2.08.2021

: 30.07.2021 bis 2.08.2021 Laurenziplatz : 6.08.2021 bis 9.08.2021

: 6.08.2021 bis 9.08.2021 Am Kranen : 19.08.2021 bis 23.08.2021

: 19.08.2021 bis 23.08.2021 Markusplatz : 19.08.2021 bis 23.08.2021

: 19.08.2021 bis 23.08.2021 Ochsenanger: 1.10.2021 bis 4.10.2021

