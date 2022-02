Sturmwarnung für Bamberg: Deutscher Wetterdienst kündigt nahendes Unwetter an

Ein Sturmtief nimmt aktuell Kurs auf Franken. Schon ab Dienstagabend (15. Februar 2022) kann es in einigen Regionen draußen recht ungemütlich werden. So ist in mehreren Landkreisen mit Windböen zu rechnen, in höheren Lagen sogar mit Sturmböen. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer bevorstehenden Unwetterlage. Auch die Stadt Bamberg hat eine Sturmwarnung für die nächsten Tage herausgegeben.

Sturmwarnung für Bamberg: Stadt mit wichtigem Hinweis - diese Orte sollten gemieden werden

Laut Angaben der Stadt Bamberg sind ab Mittwoch (16. Februar 2022) und insbesondere am Donnerstag (17. Februar 2022) schwere Sturmböen und einzelne orkanartige Böen (90 bis 110 km/h) auch in tiefen Lagen möglich. "Für das Wochenende sind die Vorhersagen noch nicht eindeutig, aber bis Sonntag sind weiterhin Sturmböen möglich", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt vom Dienstagmittag.

Die Abteilung Grünanlagen der Bamberger Service Betriebe (BSB) warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, in den kommenden Tagen im Hain und in den anderen Grünanlagen spazieren zu gehen. Der Stadt zufolge könnten bei den angekündigten Windstärken (9 bis 11 Beaufort) größere Äste abbrechen und vereinzelt auch Bäume umstürzen.

"Im gesamten Stadtgebiet ist aufgrund der angekündigten Sturmlage höchste Vorsicht im Freien geboten", heißt es vonseiten der Stadt Bamberg.