Erstmalig seit diesem Jahr bieten die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Landkreis Bamberg am 14. Februar einen Sprechtag zum Thema Klimaanpassung an. Dies geben die Stadt und der Landkreis Bamberg in einer Pressemitteilung bekannt.

Extremwetterereignisse und andere Effekte des Klimawandels werden zunehmend zur Herausforderung für Gesellschaft und Unternehmen. Daher sollte sich jeder Betrieb frühzeitig mit seiner potenziellen Betroffenheit gegenüber Extremwetterereignissen auseinandersetzen und entsprechende Anpassungsmaßnahmen ergreifen. Solargründach, Fassadenbegrünung, Beschattung, Pollenfilter und künstliche Prozesskälte sind nur ein kleiner Auszug von möglichen Maßnahmen, die im Unternehmen realisiert werden können.

In vertraulichen Einzelgesprächen können Sie Möglichkeiten der Klimaanpassung in Ihrem Betrieb, aber auch passende Tools und Instrumente kennenlernen und besprechen. Unser Experte, Marius Balon, ist Klimaanpassungsmanager am Landratsamt Bamberg und steht Ihnen im Rahmen dieses Sprechtages für Fragen zur Verfügung und gibt nützliche Tipps zur Umsetzung.

Anmeldung erfolgt bei Herrn Rainer Keis von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Bamberg, Tel.: 0951/85-223 oder E-Mail: rainer.keis@lra-ba.bayern.de