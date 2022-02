Auch wenn wir derzeit in herausfordernden Zeiten leben, Deutschland ist und bleibt das wirtschaftliche Zugpferd in Europa. Garant dafür ist der Mittelstand mit seinen überwiegend familiengeführten Unternehmen. Fest verankert in der Region – aber weltweit aktiv, wie die Sparkasse Bamberg erklärt.

Die Sparkasse Bamberg als Partner und Finanzierer des Mittelstandes sieht sich dabei in der Verantwortung, ihre Kunden auch international umfassend zu begleiten. Mit dem Anschluss der Sparkasse Bamberg an die S-International entsteht das größte, internationale Kompetenzzentrum der Sparkassen-Finanzgruppe in Bayern. Ein Team aus erfahrenen, motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eingebettet in das weltweite Netzwerk der Sparkassen-Finanzgruppe, macht die S-International zu einem geeigneten Partner für grenzüberschreitende Geschäfte.

„Seit vielen Jahren sind wir für unsere mittelständischen Kundinnen und Kunden Partner für ihr internationales Geschäft. Um diese Partnerschaft auch zukunftssicher zu gestalten und die heimische Wirtschaft bestmöglich bei ihren weltweiten Aktivitäten zu unterstützen, bündeln wir zusammen mit weiteren Sparkassen in Nordbayern unsere Kräfte in der S-International“, erklärt Vorstandsmitglied Thomas Schmidt.

Statt isolierter Produktabschlüsse steht eine professionelle Aufklärung und Beratung mit dem Ziel ganzheitlicher Lösungskonzepte im Fokus. Die Unternehmerinnen und Unternehmer bleiben dabei immer Kunden ihrer Sparkasse.

Die Spezialisten der S-International garantieren ein individuelles Betreuungskonzept, das die Lösungen für den Kunden bündelt. Die Nähe zum Kunden spielt dabei eine entscheidende Rolle, um auf Verhandlungen mit internationalen Geschäftspartnern schnell reagieren zu können. Dies erhöht die Planungssicherheit für die heimischen Unternehmen und bietet gleichzeitig die wirtschaftliche Sicherheit, Risikofaktoren im Vorfeld der Geschäfte zu minimieren.

Von der Umsetzung der ersten Schritte im Ausland, der Erschließung neuer Märkte, bis hin zur Gründung von Auslandsniederlassungen – die S-International versteht sich als persönlicher Scout für regionale Unternehmen, die im Ausland aktiv sind.

Weitere Informationen unter www.s-int.de.