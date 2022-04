Bamberger "Sodabar" bleibt wohl in der Oberen Sandstraße

Fans der Bamberger "Sodabar" zeigten sich traurig, als das Team am 29. Oktober 2021 auf Social Media von der bevorstehenden Schließung sprach. Die geheimnisvolle Ankündigung von einer Wiedereröffnung an einem anderen Ort ließ die Stammgäste aber hoffen. Nun "zeichnet sich ab", dass eine neue "Sodabar" in wenigen Monaten ihre Türen öffnet, bestätigt Inhaber Peter Rosen.

Bamberger "Sodabar" bald wieder da? Konzept wird Gästen bekannt vorkommen

Der "Mulligan's Pub" in der Oberen Sandstraße 7 steht schon einige Zeit leer. Rosen nimmt sich den Räumlichkeiten aber an, nachdem der Pachtvertrag der Sodabar zum 31. Dezember ausgelaufen war. Eigentlich sei die Eröffnung schon im Januar oder Februar geplant gewesen, erklärt er im Gespräch mit inFranken.de. Doch es gebe einige Verzögerungen bei den Bauarbeiten. Schäden im Gewölbe hätten sich gefunden. Der ehemalige Irish Pub werde komplett neu hergerichtet. "Bisher wurden Elektrik, Heizung und die Sanitäranlagen neu gemacht", so Rosen.

Der Gastronom ist vorsichtig mit Prognosen zum Eröffnungsdatum. "Ich habe schon so viel erlebt. Es kann immer was sein. Wenn ich nicht richtig eingezogen bin, ist nichts sicher." Im Mai könne es vielleicht so weit sein. "Wenn, wird es wieder die Sodabar. Wir ändern am Konzept wenig, vielleicht modernisieren wir etwas die Drinks", kündigt Rosen an. Der Stil solle gradlinig werden, die Musik bleibe elektronisch. Etwa 50 Sitzplätze fasse die neue Sodabar. Etwas höhere Decken als am älteren Standort werde es geben, was Rosen für eine Bar schön findet.

Er sei froh, dass er sich einen kleinen Stamm seines Personals erhalten konnte. Immerhin sei es in der Gastronomie schwierig, Mitarbeitende zu finden. Die Bamberger Sodabar war Peter Rosens einziges Lokal und so schaut er der Eröffnung mit Vorfreude entgegen: "Nach dem ganzen Corona-Wirrwarr freut man sich, wenn man wieder ganz normal seinem Geschäft nachgehen kann."