In den frühen Dienstagmorgenstunden (26.04.2022) wurde eine 26-Jährige von einem Fremden in Bamberg sexuell angegriffen.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Bamberg: Sexueller Übergriff in Stadtgebiet - Zeuge eilt Frau zur Hilfe

Kurz nach 3 Uhr war die junge Frau zu Fuß in der Nürnberger Straße unterwegs. Dort sprach sie ein bislang Unbekannter an. Der Mann begleitete die 26-Jährige bis zur Straße "Margaretendamm“.

Auf Höhe des alten Hallenbades fiel er plötzlich über die Frau her. Er griff ihr an die Brust und an den Intimbereich. "Nur durch körperliche Gegenwehr der Frau und durch das schnelle Eingreifen eines hinzueilenden Bürgers konnte Schlimmeres verhindert werden", teilt die Polizei mit.

Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit seinem Fahrrad in Richtung Hafen.

Unbekannter flüchtet mit Fahrrad: Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte wird wie folgt von der Polizei beschrieben:

etwa 1,75 Meter groß

zirka 35 Jahre alt

südosteuropäisches Aussehen

sprach kein Deutsch

kurze, dunkle Haare

trug eine graue Jacke und eine graue Hose

hatte ein auffälliges Muttermal im Gesicht

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht Zeugen:

Wer hat den beschriebenen Mann im Bereich der Nürnberger Straße und auf dem Weg in die Straße "Margaretendamm“ beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-0 entgegen.