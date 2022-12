Als eine junge Frau gerade mit ihrem Auto in Bamberg unterwegs war und in der Luitpoldstraße nach links in die Mittelstraße abbiegen wollte, stand auf einmal ein Mann vor ihr mitten auf der Fahrbahn. Dieser lehnte sich mit beiden Händen auf die Motorhaube, öffnete dann auf einmal die Tür und setzte sich zu ihr ins Auto.

Dann begann er auch noch, sie zu begrapschen, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt berichtet. Anschließend stieg er zunächst aus, um dann nochmals einzusteigen. Dabei versuchte er, die Frau erneut zu belästigen. Sie konnte ihn diesmal aber abwehren. Der Mann beleidigte sie und flüchtete schließlich in Richtung Bahnhof. Der Vorfall ereignete sich am späten Mittwochabend (14. Dezember 2022) gegen 22.40 Uhr.

Autofahrerin in Bamberg belästigt: Täter schon geschnappt

Bei dem Täter handle es sich laut Polizei um einen 29-Jährigen, der noch kurz vor Mitternacht im Bamberger Osten aufgegriffen und in Gewahrsam genommen werden konnte. Er muss sich nun wegen sexueller Belästigung und Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach denjenigen, die auf das stehende und hupende Auto der Frau aufmerksam wurden. Hinweise nimmt die Bamberger Inspektion unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Vorschaubild: © asiandelight/Adobe Stock (Symbolbild)