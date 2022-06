In der Bamberger Innenstadt ist es am Freitagabend (24. Juni 2022) zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gekommen. Wie die Polizei am Montag (27. Juni 2022) berichtet, entwickelte sich gegen 20.30 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) aus einem Streit eine Schlägerei zwischen etwa zehn Jugendlichen.

Dabei entrissen ein 17-Jähriger und ein bislang Unbekannter einem 15-Jährigen dessen Bauchtasche, in der sich ein niedriger Bargeldbetrag befand. Als die alarmierten Beamten der Polizei Bamberg am ZOB eintrafen, rannten die Jugendlichen davon. Im Rahmen der Fahndung nahmen die Polizisten einen Teil der Minderjährigen vorläufig fest und übergaben sie nach der Aufnahme auf der Dienststelle in die Obhut der Erziehungsberechtigten.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung am ZOB beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.