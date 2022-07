Langfinger in Bamberg auf Diebestour. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt informiert über fünf Diebstähle an einem Tag.

Teilweise konnten die Täter gefasst werden, teilweise sind sie aber noch unbekannt.

Männer bestehlen Bamberger Läden - einer flüchtet Richtung Maxplatz

Am Freitagvormittag (22. Juli 2022) entwendete ein 20-jähriger eine Dose Energydrink in einem Supermarkt in der Starkenfeldstraße. Der Wert der Beute beläuft sich auf 1,94 Euro. Zu einem weiteren Ladendiebstahl im gleichen Geschäft kam es am Freitagnachmittag. Ein 24-Jähriger entwendete hierbei Lebensmittel im Wert von 11,25 Euro.

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in einer Drogerie in der Bamberger Innenstadt, am Freitagvormittag, Parfüm in Wert von 50 Euro. Ein Angestellter der Drogerie beobachtete den Dieb beim Einstecken der Ware, woraufhin dieser in Richtung Maxplatz flüchtete. Eine Videoaufzeichnung ist vorhanden. Weitere Ermittlungen folgen.

Durch einen 43-Jährigen wurde wiederum am Nachmittag eine Jeanshose im Wert von 129,90 Euro entwendet. Der Dieb steckte die Jeans in seinen Rucksack in einem Bekleidungsgeschäft am Maxplatz und verließ den Laden, ohne zu bezahlen, teilt die Stadt weiter mit. Er konnte schließlich durch den Ladendetektiv bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Detektiv und Dieb geraten aneinander - mit Verletzungen als Folge

Am Freitagabend beobachtete die Angestellte eines Lebensmitteldiscounters in der Pödeldorfer Straße einen 43-Jährigen dabei, wie dieser eine Salami sowie Kopfhörer im Wert von 6,68 Euro in seinen Hosenbund steckte und den Laden verlassen wollte. Etwa zur gleichen Zeit entwendete ein 42-Jähriger in der Bamberger Innenstadt, aus einem Supermarkt in der Langen Straße, Zigaretten und Nahrungsmittel in Höhe von 30,29 Euro.

Als der Ladendetektiv den Täter ansprach, versuchte dieser zu flüchten und es kam zu einem Handgemenge, wobei sich der Dieb leichte Verletzungen zuzog. Der Dieb konnte durch die hinzugerufene Polizeistreife schließlich vorläufig festgenommen werden und muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.