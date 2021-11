Zum am Freitag (19. November 2021) gefeierten Richtfest am Kinder- und Jugendhospiz "Sternenzelt" in Bamberg lässt Staatsministerin Melanie Huml, Landtagsabgeordnete und Botschafterin des Kinderhospiz Bamberg, den Bürgerinnen und Bürgern folgendes Statement übermitteln.

Staatsministerin Melanie Huml, MdL: „Die Diagnose "Ihr Kind ist unheilbar krank", ist mit das Schlimmste, was einer Familie passieren kann. Um das überhaupt irgendwie durchstehen zu können, brauchen die Kinder und ihre Familien viel Unterstützung und ganz besondere, behutsame Begleitung. Fürsorge und Zuspruch, Linderung von Schmerzen, auch Raum für Trauer - all das ist wichtig."

"In unserem Kinder- und Jugendhospiz 'Sternenzelt' am Bamberger Klinikum sollen betroffene Familien Kraft tanken können. Es soll kein trauriger, sondern ein heilsamer Ort sein, ein Haus der Gemeinschaft. Heute ist Richtfest. Als Freistaat Bayern investieren wir hier 8,7 Millionen Euro, doch sind auch Spenden notwendig, damit unser 'Sternenzelt' Realität werden kann."

"Bitte helfen Sie mit, einen geschützten Ort für unheilbar kranke Kinder und ihren Familien zu schaffen, ein Zuhause auf Zeit, in dem sie miteinander schöne Momente erleben und in Würde Abschied nehmen können. Bitte spenden Sie für unser Kinder- und Jugendhospiz 'Sternenzelt'. Herzlichen Dank.“

Spendenkonto:

Empfänger: Franken Hospiz Bamberg gGmbH

IBAN: DE19 7002 0500 0001 7290 00

BIC: BFSWDE33MUE

Verwendungszweck: Spende für das Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt

Weitere Informationen zum Kinder- und Jugendhospiz Sternenzelt:

https://www.sozialstiftung-bamberg.de/kinder-und-jugendhospiz-sternenzelt/