Am Mittwoch (4. Mai 2022) gegen 8 Uhr war ein Lastwagenfahrer auf der Zollnerstraße in Bamberg stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung zum Berliner Ring wollte der 51-Jährige nach rechts abbiegen - dabei erfasste er eine Radfahrerin, berichtet die Polizei Bamberg.

Die 43-Jährige wurde überrollt und schwerst verletzt. Einer Polizeistreife, die bereits wenige Minuten nach dem Unfall vor Ort war, gelang es durch das Anlegen eines sogenannten "Tourniquet" lebensbedrohliche Blutungen zu stoppen.

Schwerer Unfall am Berliner Ring: Lastwagen erfasst Radfahrerin

Die Frau wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und sofort notoperiert. Lebensgefahr bestehe für die 43-Jährige nach derzeitigem Stand nicht mehr, so die Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Hergangs ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen. Der Berliner Ring war in Richtung Süden bis circa 12 Uhr gesperrt.

