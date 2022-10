In der Stadt Bamberg hat am Dienstagnachmittag (11. Oktober 2022) gegen 16.30 Uhr ein Radfahrer für Ärger in der Heinrich-Manz-Straße gesorgt.

Zunächst bog ein Autofahrer von der Memmelsdorfer Straße in die Heinrich-Manz-Straße ein, als von links ein 25- bis 30-jähriger Radfahrer sehr schnell angefahren kam. Der Autofahrer bremste seinen Wagen daraufhin stark ab, schildert die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt den Vorfall.

"Mit voller Wucht": Radfahrer schlägt gegen Auto - Polizei sucht Zeugen

Der Radfahrer verhielt sich aggressiv, er bespuckte und beleidigte den Autofahrer. Danach schlug er "mit voller Wucht" mit seiner Faust gegen die Beifahrerseite des Autos. Anschließend flüchtete er.

Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise zu dem Mann. Folgende Details sind bislang bekannt:

Alter: Zwischen 25 und 30 Jahren

Kleidung: trug eine rote Jacke

Glatzenträger

Sachdienliche Hinweise und Zeugenaussagen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Vorschaubild: © Pexels/pixabay.com