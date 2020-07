Suchaktion am Main-Donau-Kanal in Bamberg: Am Donnerstagvormittag (30.07.2020) sind Einsatzkräfte der Polizei am Main-Donau-Kanal in Bamberg unterwegs. Eine Sprecherin der Polizei Oberfranken teilte gegenüber inFranken.de mit, dass es sich dabei um eine Suche in Zusammenhang mit einem Einbruch handelt.

Taucher der Bereitschaftspolizei suchen im Kanal nach einem gestohlenen Tresor. Die Ermittlungen zur Tat laufen wohl bereits länger, ein neuer Hinweis hat die Polizei nun zum Main-Donau-Kanal geführt.