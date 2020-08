Bamberg: Polizeibericht vom 30.08.2020

Im Folgenden lesen Sie den ungekürzten Polizeibericht der Inspektionen Bamberg-Stadt und Bamberg-Land, die am Sonntag, 30.08.2020, übermittelt worden sind.

Pkw-Fahrer unter Einfluss von Marihuana unterwegs

Bamberg: Am Sonntag, gegen 01.30 Uhr, fiel den Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt ein 26-jähriger Mann in seinem Pkw auf der Wörthstraße auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnte aus dem Fahrzeuginneren starker Marihuana Geruch festgestellt werden. Hiernach wurde der Pkw durchsucht und eine geringe Menge Marihuana als auch ein angerauchter Joint aufgefunden. Beides wurde sichergestellt, der 26-Jährige muss mit einer erheblichen Geldstrafe rechnen.

Fahrt unterbunden

Bamberg: Am Samstag, gegen 23 Uhr wurde an der Marienbrücke ein Mann auf seinem E-Scooter kontrolliert. Das Gefährt war ordnungsgemäß zugelassen, jedoch hatte der Fahrer zu viel Alkohol intus, weswegen ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem erwartet ihn eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz.

Schlagabtausch vor dem Bolero

Bamberg: Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Sonntag früh vor dem Bolero. Zunächst kam es zwischen zwei jungen Frauen zu verbalen Provokationen. Im weiteren Verlauf schlugen sich beide jeweils mit der flachen Hand ins Gesicht. Beide Kontrahenten zeigten sich sichtlich alkoholisiert.

Sie dürfen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Sachbeschädigungen

Hallstadt: In der Nacht von Samstag auf Sonntag besprühte ein Unbekannter in der Bamberger Straße die Fensterscheiben von zwei Pizzerien mit schwarzer Farbe. Dadurch entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden, Tel. 0951/9129-310.

Verkehrsunfallfluchten

Hallstadt: Am Freitag, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 13:30 Uhr, wurde in Hallstadt ein Pkw angefahren und dadurch beschädigt. Der Sachschaden liegt bei ca. 1000.- Euro. Die Geschädigte stand mit ihrem schwarzen Seat auf dem REAL-Parkplatz und im Parkhaus des ERTL-Einkaufszentrums. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.