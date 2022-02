Bamberg vor 47 Minuten

Randale

Polizeibekannter Mann (31) randaliert in Bamberger Gaststätte - und landet verletzt im Klinikum

Ein 31-Jähriger wurde in einer Gaststätte in Bamberg gewalttätig. Wegen schlimmer Verletzungen an der Hand musste er mit Polizeieskorte ins Bamberger Klinikum gebracht werden.