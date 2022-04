Bamberg vor 1 Stunde

Einsatz

Polizei muss 36-Jährigen von der Straße ziehen: Autofahrer durch "halsbrecherisches Verhalten" gefährdet

In der Starkenfeldstraße in Bamberg kam es am Dienstag zu einer gefährlichen Situation. Ein Fußgänger lief plötzlich auf die Fahrbahn.