Bamberg: Pizza JOY eröffnet in der Wunderburg - das macht die Pizzen so besonders

Bamberg : Neue Pizzeria in der Wunderburg - " Pizza JOY " seit Kurzem auf

: in der - " " seit Kurzem auf "Bin begeistert ": Inhaber schwärmt von " toller Nachbarschaft "

": Inhaber schwärmt von " " Spezielles Pizza-Rezept - das sind die Besonderheiten

Die "Pizza Nostra" in der Bamberger Wunderburg hat einen neuen Besitzer und heißt jetzt "Pizza JOY". Ende vergangenen Jahres hatte der alte Besitzer sein Lokal aus gesundheitlichen Gründen aufgeben müssen und einen Nachfolger gesucht. InFranken.de berichtete damals ausführlich. Am 3. März 2023 eröffnete die Pizzeria in der Wunderburg 3 jetzt wieder - unter neuem Namen. Aber nicht nur der Lokalname hat sich geändert, wie der neue Inhaber im Gespräch mit inFranken.de verrät.

"Pizza JOY" in Bamberg - so liefen die ersten Wochen für den neuen Gastrobetrieb

"Ich bin begeistert", fasst Aorel Jolla, der die Pizzeria jetzt zusammen mit seiner Frau führt, die ersten knapp drei Wochen zu Beginn unseres Gesprächs zusammen. "Ich bin aber ehrlich gesagt auch etwas überrascht, das habe ich so gar nicht erwartet", gibt er zu. Doch was genau meint er?

Vor allem die neue Nachbarschaft habe es ihm angetan, die Menschen in der Wunderburg hätten die neue Pizzeria nämlich außerordentlich gut angenommen und das neue Lokal mit offenen Armen willkommen geheißen. "Viele kamen und haben gesagt, wie sehr sie sich freuen, dass es hier jetzt wieder eine Pizzeria gibt", berichtet der Gastronom stolz.

"Die Nachbarschaft hier ist einfach so toll, alle sind freundlich und haben uns gut aufgenommen", schwärmt er weiter. Dies sei für ihn das Entscheidende, wie er gegenüber inFranken.de mehrfach betont. "Das Wichtigste ist, dass die Leute zufrieden sind und dass die Nachbarschaft nett ist", sagt er. Und eins habe er in den ersten Wochen schon feststellen können: "Die Kundschaft in der Wunderburg ist toll".

Inhaber setzt auf Dinkelmehl und Mozzarella - Pizzeria bietet Abholung und Lieferung an

Die Idee einer eigenen Pizzeria habe sich erst in den letzten Jahren entwickelt. "Ich habe davor im 'AL'ORA' in Hallstadt gearbeitet", erzählt Jolla. Irgendwann sei dann der Wunsch entstanden, zusammen mit seiner Frau eine eigene Pizzeria in Bamberg zu eröffnen. Mit dem "AL'ORA" sei er aber noch immer eng verbunden, nicht nur, weil man auch bei "Pizza JOY" über die selbst entwickelte "Alora-App" bestellen könne, sondern auch, weil er sich dort Inspiration für seine Pizzen geholt habe.

"Was bei uns besonders ist, ist, dass wir nur mit Dinkelmehl backen und für alle unsere Pizzen ausschließlich Mozzarella nehmen. Das hebt uns von anderen Pizzerien ab", sagt Jolla. "Man kann schon sagen, dass das einfach besser schmeckt, außerdem ist es gesünder", behauptet er.

Außer den verschiedenen Pizzen, bietet Aorel Jolla im "Pizza JOY" auch eine Vielzahl verschiedener Pasta-Gerichte, Antipasti und Salate an. Im Moment beschränke man sich auf Essen zum Abholen und den eigenen Lieferdienst. Geliefert werde demnach kostenlos "in ganz Bamberg". Eine Möglichkeit, vor Ort zu essen, sei auch für die Zukunft erst mal nicht geplant. Geöffnet hat "Pizza JOY" in der Wunderburg 3 immer mittags von 11 Uhr bis 14 Uhr, sowie abends von 17 Uhr bis 23 Uhr, am Dienstag ist Ruhetag.