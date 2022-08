Am frühen Dienstagmorgen (02. August 2022) gegen 02.15 Uhr ist in der Bamberger Sandstraße ein stark alkoholisierter Passant gestürzt und verletzte sich am Kopf. Eine junge Frau eilte ihm zu Hilfe und kümmerte sich um ihn. Dazu legte sie ihre Handtasche neben sich ab.

Zwei unbekannte Männer stahlen plötzlich die Tasche und flüchteten anschließend. Neben einem Handy befanden sich verschiedene Ausweispapiere im Wert von 900 Euro in der Tasche sowie ein geringer Geldbetrag. Das berichtet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.