"Viele fragen mich derzeit, warum ich am 16. November 2022 bei Papst Benedikt war und wie es war", berichtet der Bamberger Ex-Erzbischof Ludwig Schick. In den sozialen Medien gibt einen Einblick in sein Treffen mit dem 95-jährigen Benedikt XVI.

"Er weiß, dass er alt ist, seine Jahre erfüllt sind und er will hin zu seinem Herrn und Gott, Jesus Christus, dem er zeitlebens vertraut und gedient hat", äußert sich Schick über den 95-Jährigen. Seinen Besuch beim emeritierten Papst beschreibt der Ex-Erzbischof als "ganz unspektakulär". Denn der Gesundheitszustand des Papstes führte offenbar dazu, dass nur wenig Kommunikation möglich war.

"Ich wollte mich von ihm verabschieden, den ich seit 1971 kenne, mit dem ich seitdem viele Begegnungen hatte, mit ich mich verbunden weiß und dem ich sehr dankbar bin", berichtet Schick über die Beziehung zu Benedikt. "Ich habe ihm gleich zu Beginn gesagt, dass es wohl unsere letzte Begegnung auf dieser Erde ist und ich mich verabschieden wolle. Er konnte seine Leibfunktionen nicht mehr gebrauchen, deshalb auch nicht sprechen", so der Bamberger Ex-Erzbischof weiter.

Sein Geist sei jedoch "hellwach gewesen". Zu Erinnerungen an gemeinsame Treffen und Gespräche habe Benedikt genickt und die Lippen bewegt. Ich versprach. Es sei eine "berührende und beruhigende letzte Begegnung" gewesen. Schick sei über das Treffen "sehr dankbar". "Wir verstanden uns gut", resümiert der Ex-Erzbischof die vergangenen Jahrzehnte mit Benedikt XVI.

