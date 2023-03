Am Donnerstag, 9. März 2023, wird im Bereich der Buchenstraße 46 („Offizierssiedlung“) aus Verkehrssicherungsgründen eine Pappel gefällt. Wie die Stadt Bamberg erklärt, ist die Vitalität des Baumes stark reduziert und wird durch starken Mistelbefall weiter geschwächt.

Die vorgeschädigte Krone weist brüchige Kappungsstellen und eine instabile Verzweigung auf. Auch die bodennahe Verzweigung in drei Stämmlinge ist bruchgefährdet. Die Fällung der Pappel ist daher unumgänglich.

Eine Ersatzpflanzung in Form eines heimischen, hochstämmigen Laubbaumes erfolgt in der kommenden Pflanzsaison im Herbst 2023 an gleicher Stelle.

Ebenfalls am Donnerstag werden noch drei kleinere, komplett abgestorbene Pappeln im Gehölzstreifen hinter der Kiefernstraße entfernt.

Alle Arbeiten sind mit der Unteren Naturschutzbehörde vor Ort abgesprochen und genehmigt worden.

Vorschaubild: © Petra Blume / pixabay.com (Symbolbild)