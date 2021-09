Am Dienstag (14. September 2021) alarmierte eine Frau die Bamberger Polizei. Sie konnte beobachten, wie ein Pärchen ihr 13-jähriges Kind in einen Altkleidercontainer in der Kärntenstraße hob. Wie die Polizei berichtet, sollte das Kind die Klamotten aus dem Container holen.

Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, konnten sie eine Tüte finden, in der bereits mehrere Paar Schuhe im Wert von etwa 20 Euro waren.

