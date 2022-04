Am Sonntagabend (3. April 2022) gegen 21 Uhr wurde ein Mann in Bamberg Opfer einer Pfefferspray-Attacke. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 33-Jährige in der Brennerstraße/Georgenstraße von einer etwa 25 Jahre alten Frau angesprochen.

Dann sprühte ihm der Begleiter der Frau unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Außerdem versetzte er dem 33-Jährigen einen Tritt in den Po. Anschließend liefen beide in Richtung Katharinenstraße davon. Der Mann wurde verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Pfefferspray-Attacke in Bamberg: 33-Jähriger landet im Krankenhaus

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Der Angreifer soll ebenfalls etwa 25 Jahre alt sein, circa 170 bis 175 Zentimeter groß und hatte kurze braune Haare. Er trug eine weiße Jacke, hatte im linken Ohr einen Ohrring und sprach fränkisch. Wer den Angriff beobachtet hat und nähere Angaben zu dem Pärchen machen kann, soll sich unter der Nummer 0951/9129-210 bei der Polizei melden.

