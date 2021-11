Am Mittwoch, 17. November, um 16 Uhr treffen sich die Mitglieder des Stadtrates zu einer öffentlichen Stadtratssitzung in der Business-Lounge in der Brose-Arena. Der einzige Tagesordnungspunkt ist die Übergabe des Entwurfes des Haushaltsplanes der Stadt Bamberg und der von ihr verwalteten Stiftungen für das Jahr 2022, berichtet die Stadt Bamberg in einer Pressemitteilung.

Am Donnerstag, 18. November, finde ebenfalls um 16 Uhr eine Sondervollsitzung zum Thema „Soziales“ statt. Hier beraten die Mitglieder des Stadtrates im Hegelsaal der Konzert- und Kongresshalle mit dem Fokus auf das aktuelle Pandemiegeschehen in der Stadt Bamberg, heißt es.

Der Einlass finde jeweils eine halbe Stunde vor Beginn der Sitzung statt. Aufgrund der aktuellen Situation komme es weiterhin zu Beschränkungen der Besucherzahlen. Der Zugang zur Sitzung sei abhängig von der Vorlage eines Impf-, Genesenen- oder eines negativen Testnachweises. Die Maskenpflicht (FFP2-Maske) sowie die Erfassung der Kontaktdaten bestehe weiterhin.

Alle Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen sind unter www.stadt.bamberg.de/sitzungskalender zu finden.