Das Bayerische Rote Kreuz Bamberg, der Johanniter Regionalverband Oberfranken, die Malteser Bamberg und die DLRG Bamberg-Gaustadt betreiben vom 24. bis 26. Dezember das Corona-Schnelltestzentrum für Bamberg Stadt in der Graf-Stauffenberg-Schule. Oberbürgermeister Starke und Landrat Kalb informierten sich an Ort und Stelle über Aufbau und Betrieb und überbrachten Dankeschön für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte für die Feiertage.

Bereits am Montag installierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BRK Kreisverbandes Bamberg das Corona-Schnelltestzentrum für Besucher von Alten- und Pflegeeinrichtungen in der Graf-Stauffenberg-Schule. Das teilt die Stadt in einer Presseaussendung mit.

Dank für die Hilfsorganisationen

Bei einem Besuch vor Ort dankten Oberbürgermeister Andreas Starke und Landrat Johann Kalb heute den Vertretern der Hilfsorganisationen. Oberbürgermeister Starke: „Ich danke Ihnen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Namen der Bürgerinnen und Bürger, dass Sie schnell und beherzt gehandelt haben. Durch Ihren Einsatz ermöglichen Sie vielen Menschen über die Weihnachtsfeiertage ihre Lieben in Alten- oder Pflegeheimen zu besuchen.“ Landrat Kalb wies darauf hin, dass mit diesem Angebot der Schnelltests in Bamberg und Scheßlitz während der Weihnachtsfeiertage, die Bewohnerinnen und Bewohner in den Heimen besucht werden könnten: „Auf diese Weise vermeiden wir, dass die Angehörigen über die Feiertage nach Hause geholt werden, viele verschiedene Kontakte haben und dann vielleicht mit einer Ansteckung ins Heim zurückkommen.“