Bamberg: Einkaufszentrum "LEZ" - erstes Geschäft kurz vor Eröffnung

Die Stadt Bamberg hatte Ende November 2022 den Bebauungsplan für das neue Einkaufszentrum "LEZ 14" auf dem Areal am Laubanger genehmigt. Die zuständige FIM Unternehmensgruppe hatte versprochen, das ehemalige Fachmarktzentrum in ein "modernes Einkaufszentrum" umzubauen. Nun soll bereits in wenigen Tagen das erste Geschäft eröffnen, wie die Verantwortlichen gegenüber inFranken.de erklären. Auch klar ist jetzt, wer die letzte Fläche des "LEZ" beziehen wird.

Discounter Lidl eröffnet im neuen "LEZ" Bamberg - weiteres Geschäft folgt kurz danach

Auf insgesamt 7100 Quadratmeter sollen im Gewerbegebiet gegenüber des bestehenden Obi-Markts insgesamt sechs Geschäfte einziehen. Wie eine Sprecherin des Immobilienunternehmens erklärt, macht den Anfang die Filiale des Discounters Lidl. Der Supermarkt hatte einen Anbau von 400 Quadratmetern erhalten, auf insgesamt 1600 Quadratmetern Verkaufsfläche soll die Kundschaft hier die bekannten Produkte der Supermarkt-Kette finden. Der Eröffnungstermin ist am Donnerstag, dem 16. Februar 2023, heißt es.

Kurz danach soll auch der Nachbar, Drogerie-Riese Rossmann, seinen Standort am Bamberger "LEZ" aufmachen, nämlich am Samstag, dem 4. März 2023. "Die Mietflächen wurden bereits an die Betreiber übergeben", so die Sprecherin. Eventuelle Aktionen zur Eröffnung würden zunächst von diesen selbst geplant, erklärt sie. Die weiteren Geschäfte des "LEZ" sollen demnach im Sommer 2023 ihre Türen öffnen, genaue Termine nennt die Unternehmensgruppe derzeit noch nicht.

Stattdessen ist jetzt aber klar, wer die Fläche beziehen wird, die zuletzt noch im neuen Bamberger Einkaufszentrum frei gestanden war. Es handelt sich laut den Verantwortlichen um einen Fressnapf-Markt für Heimtierbedarf. Damit ist die letzte Lücke geschlossen worden - alle Mieter im "LEZ" stehen fest. Insgesamt betrage die gesamte Mietfläche 22.000 Quadratmeter, heißt es von FIM.

Das sind die Läden im neuen Einkaufszentrum am Laubanger - fast 800 Parkplätze für Autos vorhanden

Das sind die Geschäfte auf dem "LEZ"-Areal in Bamberg:

Lidl

Rossmann

TK Maxx

Media Markt

Fressnapf

Der Beck

Obi

"Die architektonische Umgestaltung und der Mietermix aus Lebensmitteleinzelhandel, Drogeriebedarf, Elektronik, Mode und Wohnaccessoires aus dem Off-Price-Sortiment sowie einer Bäckerei sorgt für eine Wiederbelebung des Einzelhandelsstandorts im Gewerbegebiet Hallstadt", hieß es in einer Pressemitteilung von Ende November 2022. Zentrales Element der Neugestaltung sei "eine durchlaufende Lamellenfassade, die das Gebäude optisch aufwertet und unterschiedliche Gebäudehöhen geschickt kaschiert".

Grundlage für die Baurechtschaffung sei gewesen, "die Flächen für innenstadtrelevante Sortimente auf ein Minimum zu reduzieren". Die Stadt hatte darauf bestanden, dass mit dem neuen Einkaufszentrum am Laubanger keine Konkurrenz zu den Geschäften der Innenstadt besteht, die sowieso schon mit diversen Problemen zu kämpfen haben. Mit zwei Solaranlagen und einer neuen Begrünung soll auch der Nachhaltigkeit Rechnung getragen werden. Insgesamt stünden am neuen Bamberger "LEZ"-Einkaufszentrum 780 PKW-Stellplätze, 50 Abstellplätze für Fahrräder und 30 für Lastenräder zur Verfügung.

