Neueröffnung in Bamberg: Türkisches Café "Gözlemix" spricht von gelungenem Start

Türkisches spricht von "Die Resonanz ist sehr gut": Betreiber freut sich über positives Gäste-Feedback

Betreiber freut sich über Gözleme, Suppe, Süßspeisen und Co. - anatolische Spezialitäten werden "gut angenommen"

werden "Wir brauchen noch Personal": Café-Inhaber sucht Verstärkung für sein Team

Das türkische Café "Gözlemix" in der Bamberger Minna-Neuburger-Straße hat seine Neueröffnung gefeiert. Der Inhaber zeigt sich in Hinblick auf den Start seines Gastronomiebetriebs am Montag (23. Mai 2022) hochzufrieden. "Die Resonanz ist sehr gut", sagt Taner Dursun im Gespräch mit inFranken.de. Das Angebot werden von Kundenseite sehr gut angenommen. "Das Feedback ist bis jetzt überragend."

Bamberg: Café "Gözlemix" sucht nach Neueröffnung Verstärkung - "brauchen noch Personal"

Das Bamberger "Gözlemix" ist Teil des gleichnamigen Franchiseunternehmens von Simtygroup mit Sitz in Fürth. Neben Bamberg betreibt die junge Café-Kette seit Kurzem auch eine Filiale in Nürnberg. Angeboten werden in den Standorten jeweils verschiedene Gözlemearten, Lahmacun, Teigwaren sowie ausgewählte Frühstücks- und Mittagsvariationen. Gözleme ist eine aus Anatolien stammende Teig-Gebäckart, die in seinen verschiedenen Regionen mit unterschiedlichen Zutaten befüllt und "à la Crêpe" weiterverarbeitet wird.

Die Idee eines eigenen Cafés trägt der Bamberger "Gözlemix"-Betreiber Taner Dursun laut Eigenaussage schon seit mehr als 15 Jahren mit sich herum. "Aber das hat entweder zeitlich oder finanziell einfach nie hingehauen", erklärte der gelernte Automechaniker inFranken.de bereits Anfang des Jahres. Mit dem türkischen Café in der Minna-Neuburger-Straße 3, in Nähe des Berliner Rings, hat er sich seinen Traum vom eigenen Gastronomiebetrieb nun endlich erfüllt.

Einen Wunsch hat er dennoch: Für die Zukunft hält Dursun aktuell Ausschau nach weiteren Angestellten für sein Café. "Ich habe aktuell schon 18 Mitarbeiter", sagt er. "Aber wir brauchen noch mehr Personal." Demnach werden gegenwärtig insbesondere Küchenkräfte und Geschirrspüler benötigt.

Bamberger "Gözlemix" verzeichnet Gäste aus anderen fränkischen Regionen

Nach der gelungenen Neueröffnung hofft Dursun jetzt auf dauerhaften Erfolg seines Projekts. "Vor allem am Wochenende war viel los", berichtet der Bamberger Gastronom. "Auch unsere Süßspeisen und Suppen werden gut angenommen."

Die "Gözlemix"-Kundschaft findet mitunter auch von auswärts den Weg nach Bamberg. "Die Gäste kommen teilweise aus Coburg und Schweinfurt", konstatiert Dursun. "Auch Erlanger Kunden hatten wir schon." So könne es ihm zufolge gerne weitergehen.