Nach Corona-Impfung: Kita-Mitarbeiter klagen über Nebenwirkungen. In mehreren Bamberger Kindergarten-Gruppen ist am Montag (8. März 2021) die Kinderbetreuung zum Erliegen gekommen. Zuvor hatten sich mehrere Erzieher gegen das Coronavirus impfen lassen. Dadurch traten bei den Angestellten offenbar derart starke Nebenwirkungen auf, dass sie in der Folge krankheitsbedingt ausfielen. Betroffen waren Einrichtungen des Diakonischen Werks Bamberg-Forchheim (DWBF).

"Nach den ersten Impfungen am Wochenende ist es in vier unserer Einrichtungen notwendig geworden, einzelne Gruppen voraussichtlich Montag und Dienstag nicht zu betreuen, da mehrere Mitarbeitende Nebenwirkung bekommen haben, wie sie auch in den entsprechenden Impfinformationen beschrieben sind", teilt Fred Schäfer, in der Diakonie Abteilungsleiter für Kindertagesstätten und Soziale Dienste, inFranken.de mit. "Stand heute sind aber alle tendenziell auf dem Weg der Besserung."

Nebenwirkung nach Impfung: Abteilungsleiter rechnet mit weiteren Fällen in ganz Bayern

Nach dem Personalausfall in den Kitas der Diakonie rechnet Schäfer mit vergleichbaren Fällen in anderen Kitas. "Ich gehe davon aus, dass diese Vorgänge nicht nur das DWBF und die Kitas in Bamberg, sondern alle Kitas in ganz Bayern in unterschiedlichem Ausmaß betreffen", erklärt . Laut Schäfer seien alle von den Ausfällen betroffenen Eltern schnellstmöglich informiert worden.

Am vergangenen Samstag (6. März 2021) startete im Landkreis Bamberg die Corona-Schutzimpfung mit den ersten rund 500 Erziehern und Lehrern von Kindertagesstätten, Grund- und Förderschulen. Der Umstand, dem Kita-Personal eine frühere Impfung zu ermöglichen als ursprünglich vorgesehen, stößt bei dem Diakonie-Abteilungsleiter auf Zustimmung. "Wir halten es für sehr begrüßenswert, dass die Ankündigungen zum Vorziehen der Impfungen seitens der Stadt Bamberg schnell umgesetzt wurden, um Infektionsgeschehen in den Kitas zu vermeiden und somit die Betreuung aufrechtzuerhalten."

Ute Nickel, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei der Diakonie, betont diesbezüglich gegenüber inFranken.de, dass es jedem Mitarbeiter freigestellt sei, ob er sich gegen Covid-19 impfen lasse oder nicht. "Wir freuen uns, wenn sich unsere Erzieher impfen lassen. Aber bei uns darf das jeder selbst entscheiden."

Impf-Nebenwirkungen: Patienten berichten von Kopfschmerzen und Schüttelfrost

Der Impfstoff der Firma AstraZeneca wurde erst vor Kurzem zugelassen, steht jedoch bereits in der Kritik. In einer schwedischen Provinz wurde nun die Corona-Impfung mit AstraZenca teilweise eingestellt. Viele Impfpatienten beschwerten sich über starke Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Krankheitsgefühle oder Schüttelfrost.

