Bamberg: Nach Schlägen und Tritten gegen den Kopf - Haftbefehl gegen zwei Männer (22 und 25)

Ein 22-Jähriger und ein 25-jähriger Mann aus Georgien gerieten am Sonntagabend (05.07.2020) mit einem 23-jährigen Iraker in einen Streit. Gegen 17.15 Uhr artete dieser aus und die beiden schlugen hinter einem Gebäude in der Asylbewerberunterkunft im Erlenweg auf den Iraker ein.

Der Jüngere der beiden trat zudem mehrmals mit dem Fuß auf den Kopf des Opfers, berichtete die Polizei.

Tritte gegen den Kopf: Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Der Verletzte musste anschließend ärztlich behandelt werden. Nach der Aufnahme durch Beamte der Polizei Bamberg-Stadt übernahm die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen.

Am Montagnachmittag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den 22-Jährigen und seinen Komplizen. Die Beschuldigten befinden sich inzwischen in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.