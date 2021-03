Haftstrafe für Täter nach Juwelenraub in Oberfranken: Wegen eines filmreifen Einbruchs in ein Bamberger Juweliergeschäft müssen zwei Männer nun mehrere Jahre im Gefängnis verbüßen. Das Landgericht Bamberg verurteilte die beiden Täter wegen schweren Bandendiebstahls zu fünf Jahren und sechs Monaten sowie vier Jahren und sechs Monaten Haft, wie ein Gerichtssprecher am Montag (22.03.2021) mitteilte. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig. Bis Freitag (26.03.2021) könnten die Prozessbeteiligten noch Revision einlegen.

Mit einem Geländewagen hatten die beiden Juwelendiebe und ihre Komplizen im Januar 2019 die Scheibe eines Juweliergeschäfts durchbrochen, die Vitrinen zerschlagen und Uhren und Schmuck entwendet. Nicht einmal zwei Minuten brauchten die Täter den Ermittlern zufolge, dann fuhren sie mit der Beute in einem zweiten Wagen davon.

740.000 Euro an Schmuck gestohlen: mehrjährige Haftstrafe für Juwelendiebe aus Bamberg

Beide Angeklagten hatten nach Angaben des Gerichtssprechers im Prozess gestanden, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Mit dem Verkauf des erbeuteten Schmucks wollen sie aber nichts zu tun gehabt haben. Dennoch verurteilte die Kammer sie dazu, den Wert des Diebesguts von fast 740.000 Euro ersetzen zu müssen.

Die Juweliergeschäfte in Bamberg sind bereits mehrmals Opfer von Einbrechern geworden: Im Januar 2021 nahmen sich zwei Männer scheinbar ein Beispiel an dem vorherigen Fall und brachen ebenfalls mit einem Auto durch die Scheibe eines Juweliers.