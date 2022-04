Seit der 2009 beendeten Restaurierung des Kaiserappartements der Neuen Residenz Bamberg präsentierte sich dieses mit der Einrichtung um 1900 unter dem Erbprinzenpaar Rupprecht und Marie Gabriele. Die Bayerische Schlösserverwaltung präsentiere nun einen neu eingerichteten Museumsraum, erklärt die Bayerische Schlösserverwaltung.

Dieser zeuge von jenen Wohnräumen des Erbprinzenpaares, die durch den Einzug der Staatsbibliothek 1962 vom Kaiserappartement abgetrennt worden seien. Der Raum sei – wie auch das gesamte Kaiserappartement – ab Donnerstag, 7. April, zu den regulären Öffnungszeiten (täglich von 9 bis 18 Uhr) im freien Rundgang zu besichtigen.

Mit dem Themenraum "Die verlorenen Räume" erhalte die Raumflucht des Kaiserappartements einen "zeitgenössischen musealen Abschluss, der nicht zuletzt auch über die Baugeschichte der Residenz nach den letzten fürstlichen Bewohnern informiert".

Hierzu würden einige Exponate aus der einstigen Originaleinrichtung der Raumflucht als "Zitate" präsentiert, die jeweils auf einen "verlorenen Raum" hinweisen. "Wo stand die Wiege des designierten Thronfolgers Luitpold ursprünglich? Welchen Raum schmückte die bemerkenswerte Büste seines gleichnamigen Großvaters, des Prinzregenten Luitpold?" Diesen und ähnlichen Fragen gehe die Ausstellung nach.

Im Ausstellungsraum selbst, dem ehemaligen Toilettenzimmer der Prinzessin, das später als Hausmeisterwohnung der Staatsbibliothek diente, seien Teile des Bodens und der Decke wie bei einer archäologischen Ausgrabungsstelle geöffnet.

Von der ursprünglichen Bausubstanz könnten so barocke Parketttafeln, die beim Umbau ausgebaut worden waren, sowie eine von einer abgehängten Decke verborgene, ebenfalls barocke Stuckdecke neu entdeckt werden.

"Die Neue Residenz Bamberg, letzte der fürstbischöflichen Hofhaltungen in Bamberg, vereinigte sich am Domplatz zusammen mit dem Dom und anderen bedeutenden baulichen Zeugnissen aus einem Jahrtausend Bamberger Geschichte zu einer der großartigsten Platzanlagen Deutschlands", so die Schlösserverwaltung.

Sie sei Teil des UNESCO-Weltkulturerbes "Altstadt Bamberg". Mit ihrer baulichen Entwicklung an dominanter Stelle im Stadtbild und in ihrer im Laufe der Jahrhunderte immer wieder ergänzten und erneuerten Ausstattung lege die Residenz bauliches Zeugnis ab über die letzten 300 Jahre wechselvoller Geschichte.

Die ehemalige fürstbischöfliche Residenz der Spätrenaissance vereine unter ihrem Dach heute ein bedeutendes Raumkunstmuseum der Bayerischen Schlösserverwaltung, eine Zweiggalerie der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und die Staatsbibliothek Bamberg.

Informationen rund um den Besuch der Residenz Bamberg sowie Hinweise zu den aktuellen Gesundheitsschutz- und Corona-Sicherheitsmaßnahmen sind auf der Webseite der Bayerischen Schlösserverwaltung zu finden.