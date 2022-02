Bamberg vor 1 Stunde

Industrie- und Handelskammer

Mitgliedsunternehmen der IHK haben gewählt - Ergebnisse der Gremiumswahl

Die Mitgliedsunternehmen der IHK in Bamberg haben gewählt. Nun stehen die Ergebnisse, wer in das IHK-Gremium Bamberg gewählt wurde, fest. Am Montag, 14. Februar 2022, findet eine konstituierende Sitzung des Gremiums statt.