In Bamberg kam es Samstagnacht (18.06.2022) zu einem Fall von räuberischer Erpressung. Ein 19-jähriger Tatverdächtiger sitzt bereits in Untersuchungshaft. Dem Teenager wird vorgeworfen, in der Promenadestraße auf einen 25-Jährigen eingeschlagen und ihm dessen Bargeld abgenommen zu haben.

Mit seinen erbeuteten 60 Euro, ergriff der Täter die Flucht. Eine eingesetzte Polizeistreife nahm den Teenager kurze Zeit später in der Franz-Ludwig-Straße vorläufig fest. Das 25 Jahre alte Opfer erlitt durch die Schläge leichte Gesichtsverletzungen.

Wegen Vorwurf der räuberischen Erpressung: Richter erlässt Haftbefehl

Die Kriminalpolizei Bamberg hat mit der Staatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen übernommen. Noch am Samstag wurde der 19-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen räuberischer Erpressung. Der Tatverdächtige befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Vorschaubild: © Christopher Schulz (Symbolbild)