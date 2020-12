Am Mittwoch (02. Dezember 2020) ist bei der Polizei in Bamberg die Meldung über einen auffälligen Holztransporter auf der A73 eingegangen. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den besagten mit Holzstämmen beladenen Sattelzug dann am Parkplatz Zückshuter Forst ausfindig machen.

Der Fahrer des Lkws war sichtbar betrunken und konnte sich bei der anschließenden Kontrolle kaum noch auf den Beinen halten, wie das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Pressemitteilung berichtet. Ein Atemalkoholtest bestätigte das: Der Fahrer hatte knapp vier Promille.

Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.