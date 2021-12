Im Laufe des Freitags (17. Dezember 2021) fielen in einer Apotheke in Bamberg insgesamt vier gefälschte Testzertifikate auf, die von unterschiedlichen Personen zur Vorlage beim Arbeitgeber verwendet wurden. Dies teilt die Polizei Bamberg in einer Pressemitteilung mit.

Entsprechende Anzeigen wurden bei der Staatsanwaltschaft Bamberg vorgelegt.

Vorschaubild: © Collage inFranken.de: Oliver Berg/dpa/Daniel Krüger/inFranken.de