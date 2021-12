Mehrere Diebstähle haben sich am Mittwoch (22.12.2021) in Bamberg zugetragen. Darunter sind zwei Lebensmitteldiebstähle und der Fall eines Trios von 12 bis 13-Jährigen, die in einem Bamberger Kaufhaus zuschlagen wollten.

Direkt in der Früh wurde ein 30-jähriger Mann in einem Lebensmittelgeschäft im Bamberger Osten beim Diebstahl von drei Tafeln Schokolade im Wert von knapp 2 Euro erwischt. Der Langfinger wollte die Süßigkeiten versteckt in seiner Jacke ohne Bezahlung aus dem Laden schmuggeln.

Kinder beim Klauen erwischt: Vorher bereits in drei Geschäften zugeschlagen

Zwei weitere junge Männer versuchten zudem ebenfalls Süßigkeiten und Bier zu stehlen. Sie wurden jedoch im Supermarkt erwischt und müssen sich nun beide strafrechtlich wegen Ladendiebstahls verantworten.

Am kuriosesten ist allerdings der Fall von drei Buben im Alter von 12 bis 13 Jahren, die am gleichen Abend in einem Bamberger Kaufhaus ertappt wurden. Das Trio wollte dort Freizeitartikeln und zwei Umhängetaschen im Gesamtwert von über 100 Euro erbeuten. Die drei jungen Langfinger gaben gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten dann noch zu, vorher in drei weiteren Geschäften in Hallstadt und in Bamberg Ladendiebstähle verübt zu haben. Bei diesen geschädigten Läden muss der Entwendungsschaden von der Polizei noch ermittelt werden. Das Diebes-Trio wurde anschließend von ihren jeweiligen Eltern bei der Polizei abgeholt.