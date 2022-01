Bamberg vor 1 Stunde

Beiratssitzung

Migrantinnen- und Migrantenbeirat tagt öffentlich - Das steht auf der Tagesordnung

Am Dienstag, 1. Februar, tagt der Migrantinnen- und Migrantenbeirat in Bamberg öffentlich digital via Zoom. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, um 19:30 Uhr an der Sitzung teilzunehmen.