Am Dienstag haben in Bamberg mehrere Diebstähle stattgefunden, berichtet die Polizei Bamberg Stadt. Dienstagnachmittag (26. Juli 2022) zwischen 13:00 Uhr und 14:50 Uhr stellte eine 31-Jährige ihren Einkaufstrolley vor einer Bäckerei in der Hauptwachstraße in Bamberg ab und ging hinein. Als sie wieder nach draußen kam, musste sie feststellen, dass Unbekannte ihre Geldbörse aus dem Trolley entwendeten hatten.

Kurz zuvor, zwischen 12:15 Uhr und 12:30 Uhr, stellte ein Küchenmonteur sein Werkzeug auf dem Gehweg in der Zollnerstraße ab. Dort merkte er, dass er einen weiteren Koffer in der Wohnung des Kunden vergessen hatte und ließ sein Werkzeug kurz unbeaufsichtigt. Als er auf den Gehweg zurückkam, musste er feststellen, dass seine Bohrmaschinen, Verlängerungskabel und Waagen im Wert von etwa 2500 Euro weg waren.

Gelegenheit macht Diebe: Bamberger Polizei rät zu erhöhter Vorsicht

Nur fünf Minuten war eine 22-Jährige am Dienstag gegen 18:00 Uhr im Hainbad schwimmen und ließ ihre Handtasche unbeaufsichtigt. Als sie aus dem Wasser zurückkam, war die Tasche samt Inhalt verschwunden. Eine unbekannte Zeugin hatte noch eine männliche Person wahrgenommen, die von der Tatörtlichkeit in Richtung Innenstadt wegrannte.

Nach dem Motto "Gelegenheit macht Diebe" nimmt die Polizei Bamberg Stadt diese Fälle zum Anlass und appelliert an alle Bambergerinnen und Bamberger: tragen Sie Ihre Wertsachen auch bei Alltagstätigkeiten immer eng bei sich, haben Sie stets ein Auge darauf und bieten Sie somit den Langfingern erst gar keine Gelegenheit zum Diebstahl! Die Polizei Bamberg-Stadt sucht nun nach Zeugen, die die Diebe beobachten konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.