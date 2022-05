In Bamberg kam es am Dienstagnachmittag (24. Mai) gegen 15.30 Uhr zu einem Streit in einer Firma in der Neuerbstraße. Eine Stunde vorher bereits rief ein ehemaliger Arbeitnehmer dort an und wollte einen Job einfordern, wie die Polizei Bamberg-Stadt mitteilt. Weil ihm dies verneint wurde, tauchte er persönlich dort auf und warf eine große Schaufensterscheibe mit drei Steinen ein.

Anschließend flüchtete er und lief dabei vor ein anfahrendes Auto, welches er dann ebenfalls mit einem Stein bewarf und auch hier eine Scheibe zerbrach.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

