In den frühen Sonntagmorgenstunden (21. August) schlug ein Mann in der Friedrichstraße in Bamberg eine junge Frau nieder und raubte ihre Handtasche. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, teilte die Polizei Oberfranken mit.

Um 4.15 Uhr schlug der Mann die Studentin in der Friedrichstraße von hinten mit einem schweren Fahrradschloss nieder und entriss ihr die Handtasche. Die 24-Jährige schrie um Hilfe und machte damit einen Passanten auf sich aufmerksam, der zum Tatort eilte und den flüchtigen Täter verfolgte. Dieser verlor bei der Verfolgungsjagd unter anderem die geraubte Handtasche und einen seiner schwarzen Schuhe.

Mann raubt Studentin aus: Täter beißt Zeugen in den Arm

Als der 35-jährige Passant den Räuber stellte, biss ihn dieser in den Unterarm und setzte anschließend seine Flucht in Richtung Bahnhof fort. Die junge Frau erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Der couragierte 35-Jährige erlitt eine Bisswunde am Unterarm.

Der flüchtige Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Zirka 1,75 – 1,78 Meter groß, normale Statur

Zirka 23 – 32 Jahre alt

Dunkle Hautfarbe, Herkunft wahrscheinlich afrikanisch

10 Zentimeter langer Afrohaarschnitt

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Identität des Täters, geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden.