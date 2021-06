Radfahrer in Bamberg geschlagen: Am Freitagmorgen, 11.06.2021, überquerte ein 47 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad die Hainwehrbrücke in Bamberg.

Unvermittelt stellte sich ihm ein unbekannter Fußgänger in den Weg und hinderte ihn an der Weiterfahrt. Der Unbekannte packte den Fahrradfahrer dann am T-Shirt und schlug ihm unvermittelt ins Gesicht, wie die Polizei Bamberg-Stadt mitteilt.

Bamberg: Mann greift Radfahrer an und zeigt dann sein nacktes Gesäß

Anschließend entfernte er sich. Hierbei konnte er es jedoch nicht unterlassen, vor Ort anwesenden Passanten noch sein nacktes Gesäß zu zeigen. Hierbei wurde der unbekannte Täter fotografiert.

Beschrieben wurde der Schläger als circa 50 Jahre alter Mann, welcher eine orange Jacke und einen olivgrünen Rucksack trug. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.