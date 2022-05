In der Dominikanerstraße in Bamberg schlug am Dienstagnachmittag gegen 17.00 Uhr ein 27-Jähriger einem Ausschenker eines Gasthofs wegen einer Unstimmigkeit mit der Faust ins Gesicht und flüchtete anschließend.

Von einer Polizeistreife konnte der Schläger am Busbahnhof (ZOB) angetroffen werden. Der 42-jährige Geschädigte musste leicht verletzt im Krankenhaus behandelt werden, berichtet die Polizei.