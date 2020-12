Mann entfernt unerlaubt Maskenpflichtschild: In der Bamberger Innenstadt hat am Dienstagmorgen (15.12.2020) ein 58-Jähriger eines der Hinweisschilder auf die Maskenpflicht abgerissen. Wie die Polizei Bamberg-Stadt berichtet, wurde er dabei jedoch beobachtet. So wurden auch die Beamten über den Vorfall alarmiert.

Als die Streife eintraf, zeigte sich der Mann zudem aufbrausen gegenüber den Polizeibeamten - und gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung.

Corona-Gegner entfernt Maskenpflichtschild in Bamberg

Die Sachbeschädigung räumte der 58-Jährige allerdings ein und wird dafür strafrechtlich zur Verantwortung gezogen.