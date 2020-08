Vermisstensuche an der Regnitz in Oberfranken: Am Dienstag (11.08.2020) suchen Einsatzkräfte der Polizei und Wasserschutzpolizei weiter nach einem 27-Jährigen der am Tag zuvor in der Regnitz verschwand. Das bestätigte das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de.

Am Montagnachmittag waren bereits zahlreiche Kräfte vor Ort im Einsatz, darunter Taucher, die die Regnitz absuchten, sowie ein Hubschrauber der Polizei. Nachdem die Polizei vom Verschwinden des Mannes erfahren hatte, suchten die Beamten außerdem die Stelle, an der der Mann ins Wasser gesprungen sein soll, und das Ufer in diesem Bereich zu Fuß ab. Die Suchaktion ging bis etwa 19.00 Uhr, blieb jedoch erfolglos.

Erneute Vermisstensuche in Bamberg: 27-Jähriger in Regnitz verschwunden

Am Dienstag durchkämmt die Wasserschutzpolizei erneut die Regnitz. Am Ufer werden zusätzlich Streifenpolizisten und Suchhunde eingesetzt. Neben der Suchaktion führt die Polizei zudem Befragungen durch, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.

Nach Schätzungen der Polizei kann die Suche in und um die Regnitz noch bis in den Nachmittag andauern.

Ursprüngliche Meldung vom 10.08.2020: Rettungseinsatz in Bamberg: Suche nach vermisstem Mann in der Regnitz läuft

Rettungskräfte in Bamberg suchen am späten Montagnachmittag (10. August 2020) nach einer vermissten Person in der Regnitz. Wie die Polizei Oberfranken gegenüber inFranken.de bestätigte, sind zahlreiche Kräfte vor Ort, darunter mehrere Polizeistreifen. Der Agentur News5 zufolge beteiligen sich Feuerwehr, Wasserrettung und DLRG.

Grund für die Suche sei ein Hinweis eines Bürgers gewesen. Demzufolge soll ein Mann am Nachmittag einen Badeunfall im Fluss gehabt haben und seitdem vermisst sein. Die Regnitz werde deshalb derzeit im Bereich zwischen Heinrich-Bosch-Steg und Schleuse Gaustadt abgesucht.

Wie News5 meldet, sei ein Mann nicht wieder aufgetaucht, nachdem eine Gruppe von einer Brücke in die Regnitz gesprungen war. Die Polizei konnte diesen Ablauf noch nicht bestätigen. Der vermisste Mann sei bisher nicht gefunden worden (Stand: 17.45 Uhr).